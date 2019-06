Onde assistir Argentina x Brasil pela Liga das Nações de vôlei masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta na madrugada deste domingo, às 3h10 (de Brasília), a Argentina, em Tóquio, no Japão, pela sexta rodada da Liga das Nações.

Argentina x Brasil terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

O jogo marcará o retorno do técnico Renan Dal Zotto ao banco de reservas do Brasil. O treinador estava suspenso por atitude anti-desportiva por ter interferido em uma disputa de ponto no Campeonato Mundial da Itália e Bulgária no ano passado.

A seleção brasileira está na briga pelas primeiras colocações e depois de enfrentar a Argentina irá para Portugal disputar a terceira semana da competição. Em Gondomar, enfrentará na sexta-feira a Sérvia, no sábado a China e no domingo a seleção anfitriã.