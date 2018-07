Operado, Murilo só estreia na Superliga no ano que vem

Capitão da seleção brasileira de vôlei, o ponteiro Murilo não estava 100% fisicamente na conquista da medalha de prata no Mundial, mês passado, na Polônia. Tanto é que o jogador voltou a passar por uma cirurgia no ombro direito, que já havia sido operado maio do ano passado, fazendo ele ficar longo tempo afastado.

De acordo com o Sesi-SP, clube de Murilo, o ponteiro foi operado na terça-feira passada, no hospital Albert Einstein. Nos termos médicos, foi feita uma "abordagem na articulação acrômio clavicular do ombro direito". Murilo recebeu alta no dia seguinte e já iniciou o processo de recuperação.

Nesta terça-feira, Murilo apareceu um uma tipoia no ombro direito no evento de lançamento da Superliga 2014/2015, em São Paulo. Com tempo estimado de recuperação de dois meses para retorno aos treinos, ele só deverá jogar pelo Sesi no ano que vem. O clube já avisou que não fará contratações para suprir a ausência do seu principal jogador.