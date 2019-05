Oposta Bruna Honório se recupera de cirurgia no coração em São Paulo

A oposta Bruna Honório, do time feminino do Minas, realizou nesta quarta-feira um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor benigno no átrio esquerdo do coração através da utilização da técnica robótica. A operação ocorreu em São Paulo, no Hospital Albert Einstein.

O procedimento em Bruna teve 4 horas de duração, sendo acompanhado pelo diretor médico do Minas, Rodrigo Otávio Dias de Araújo. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, "a cirurgia ocorreu sem intercorrências". A atleta está na UTI do Albert Einstein, consciente, sem dor e recebendo os suportes clínicos necessários.

Após conquistar o título da Superliga Feminina pelo Minas, Bruna Honório se apresentou para a seleção brasileira, em Saquarema (RJ), onde a equipe se prepara para as competições da temporada 2019, a que antecede os Jogos Olímpios de Tóquio. Porém, os exames realizados pela atleta apresentaram alterações.

Com isso, a Confederação Brasileira de Voleibol optou pela dispensa de Bruna Honório com a intenção de que ela realizasse novos exames e também iniciasse o tratamento, o que incluiu o procedimento cirúrgico desta quarta-feira.

O problema com Bruna Honório se deu em um dos melhores momentos da sua carreira. Afinal, ao lado de Natália, Gabi, Macris e Carol Gattaz, se destacou na Superliga e em outras conquistas da equipe de Belo Horizonte. E, após o título, renovou o seu contrato com o Minas para a próxima temporada do vôlei de clubes.