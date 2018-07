Os Tigres de Nueva Léon não assustaram os campeões da Superliga

Nada como enfrentar um adversário do nada tradicional vôlei mexicano para afugentar qualquer possibilidade de sentir o tão propalado "nervosismo da estreia" no Mundial de Clubes, em Doha, no Catar. O Tigres de Nueva Léon não chegou a assustar o Sada Cruzeiro neste sábado. Os campeões sul-americanos e da Superliga venceram facilmente, por 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/18.

Wallace anotou 13 pontos, desmontando qualquer tentativa de bloqueio da equipe mexicana.

A facilidade encontrada pelo time brasileiro se evidenciou logo no início do jogo. O Cruzeiro só precisou de um ataque e um bloqueio de Maurício para abrir 5 a 0. Nevosos, os tigres contribuíram com três erros.

Nas parciais seguintes, o passeio prosseguiu, poupando o Cruzeiro de desgaste para as jornadas seguintes, que certamente serão mais difíceis.

No outro jogo da rodada, o Trentino, tricampeão mundial, suou para derrotar o Al-Rayyan, do Catar, por 3 a 2. A equipe da casa é uma legião estrangeira formada por dois búlgaros, um saudita, um finlandês, um norte-americano e um cubano, além do central Rodrigão, campeão olímpico em 2004, e cinco catarianos.