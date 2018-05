Osasco acerta com novo patrocinador e promete time forte na próxima Superliga

O Osasco Voleibol Clube confirmou nesta terça-feira sua presença na próxima temporada e o acerto com o Audax como novo patrocinador da equipe campeã mundial e pentacampeã da Superliga feminina. A empresa, que está no futebol, investirá pela primeira vez em outros esportes.

+ Audax é o novo patrocinador de Osasco que renova com Camila Brait, Mari Paraíba e Carol Albuquerque

"Trabalhamos muito nesse período para, primeiro, manter o projeto e, na sequência, formar nosso grupo de atletas. Estamos em fase final de renovações e novas contratações. Em breve teremos muitas e boas novidades e vamos trabalhar para lutar pelo heptacampeonato paulista consecutivo, para estar entre os quatro finalistas da Superliga e, a partir daí, lutar pelo título", garantiu o técnico Luizomar de Moura.

A parceria dá um alívio para as atletas da tradicional equipe de Osasco. Nos últimos nove anos, ela contou com a parceria da Nestlé, mas a empresa decidiu encerrar o acordo. No período, o time conquistou, entre outros títulos, a Superliga (2009/10 e 2011/12), o tetracampeonato Sul-americano (2009, 2010, 2011 e 2012), a Copa Brasil (2014 e 2018) e o Mundial de Clubes (2012).

O clube ainda anunciou a renovação com a ponteira Mari Paraíba, a líbero Camila Brait e a levantadora Carol Albuquerque. E promete mais novidades em breve. "Nós temos uma equipe de tradição, que sempre briga para estar no pódio em todos os campeonatos que disputa. Tenho plena confiança que o novo grupo vai manter essa pegada e o alto nível dignos da história de Osasco", disse Brait.

Enquanto as competições de equipes não recomeçam no País, os clubes se mexem atrás de reforços. O Hinode Barueri, por exemplo, anunciou recentemente a contratação da levantadora Dani Lins, das centrais Milka e Lays e da ponteira Maira.