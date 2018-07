Osasco atropela porto-riquenhas e disputa a final do Mundial de Clubes

DOHA - O Sollys/Osasco está na final do Mundial de Clubes de vôlei, disputado em Doha, no Catar. Com o time completo e cinco campeãs olímpicas, a equipe paulista não teve dificuldades para derrotar o Lancheras de Cataño, de Porto Rico, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/13 e 25/15, em 1h11.

Na decisão, esta sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), o Osasco enfrentará o atual campeão mundial, o Rabita Baku. O time do Azerbaijão derrotou o Fenerbahce, da Turquia, por 3 sets a 0 (25/18, 25/20 e 25/16). Na fase de classificação, as duas equipes se enfrentam e a equipe brasileira levou a melhor, vencendo por 3 sets a 1.

"Nosso primeiro objetivo foi conquistado, com a vitória sobre a equipe de Porto Rico e a classificação para a final. O time foi muito responsável nesta partida e impôs um ritmo forte desde o início", avaliou o técnico Luizomar de Moura. "Agora vamos atrás do objetivo principal que é o título inédito para o grupo e para o Sollys/Osasco." O Osasco manteve sua série invicta, agora ampliada para 34 jogos, já que a equipe, campeã brasileira e sul-americana, não perde desde janeiro.

A meio de rede Thaísa foi a maior pontuadora da partida, com 10 acertos. "A equipe está de parabéns porque mesmo sabendo que o adversário era um pouco inferior, entramos forte e pressionando o tempo todo. Agora é concentração porque será o jogo da vida e é um título que todas nós queremos muito."

Até por causa da fragilidade do rival, o técnico Luizomar de Moura teve a oportunidade de promover a entrada de jogadoras reservas, como Samara e Dani Suco, que ainda não tinham jogado, além da ponteira Gabi, da oposto Ivna e da levantadora Karine.

"Uma das características do time é a força do seu elenco. Coloquei as meninas que não estavam atuando porque queria vê-las jogando com a Fabíola, já que treinam sempre com a Karine. São jogadoras que podem ser solicitadas e o objetivo foi deixar todo mundo preparado para essa grande final", disse o treinador.

Atualizado às 13h11