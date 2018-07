Osasco bate Sesi e fatura título paulista no vôlei feminino A equipe do Osasco conquistou neste domingo o tetracampeonato paulista feminino da modalidade ao vencer o Sesi por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/18 e 25/20, no ginásio José Liberatti, em Osasco. Assim, a equipe chegou ao seu 13.º título estadual.