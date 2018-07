Osasco comemora vitória na estreia do Mundial DOHA - Apesar de passar um certo sufoco, o Osasco comemorou a atuação na estreia no Mundial de Clubes de vôlei, nesta quarta-feira, em Doha, no Catar. Após ganhar do tailandês Federbrau por 3 sets a 0 (25/15, 26/24 e 30/28), a equipe brasileira feminina volta a jogar já nesta quinta, quando enfrenta o turco Fenerbahçe para tentar garantir sua vaga nas semifinais da competição.