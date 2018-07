Osasco confirma favoritismo e leva Paulista de Vôlei

O segundo título mais importante da temporada nacional do vôlei feminino tem dono. Nesta quarta-feira, diante de três mil torcedores no Ginástico José Liberatti, o Molico/Osasco fez 3 sets a 0 no São Cristóvão Saúde/São Caetano, com parciais de 25/18, 25/14 e 25/19 e faturou o tricampeonato paulista.

Campeão entre 2001 e 2008 de forma consecutiva, o Osasco ficou sem o título entre 2009 e 2011, recuperando a hegemonia no ano seguinte. No total, são 12 títulos do Campeonato Paulista, que neste ano contou com sete equipes.

Atual vice-campeão da Superliga, o Sesi ficou na semifinal, derrotado pelo São Caetano, enquanto o Osasco venceu o Pinheiros para chegar à decisão. O time do técnico Luizomar de Moura conta com Adenízia, Thaisa, Camila Brait e Dani Lins, todas da vice-campeãs mundiais. A maior pontuadora da final, porém, foi a cubana Carcaces.

Na terça-feira, o Osasco estreia na Superliga Feminina. No masculino, o campeão paulista foi o Taubaté/Funvic, que conta com os também vice-campeões mundiais Sidão, Lipe, Rapha e Felipe.