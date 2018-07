Osasco derrota o Sesi e conquista o 11º título paulista

OSASCO - Em uma decisão inédita no Campeonato Paulista, o Molico/Osasco levou a melhor sobre o Sesi e, em jogo único disputado na tarde deste domingo no Ginásio José Liberatti, garantiu o segundo título estadual consecutivo(o 11º da história da equipe de Osasco) na vitória por 3 sets a 0, parciais de 21/13, 21/18 e 21/19.

Sheilla foi o destaque da final, ao ser a maior pontuadora com 14 acertos. Com a saída de Jaqueline da equipe, a oposto mineira herdou a tarja de capitã. "É muito gostoso estrear como capitã com o pé direito e conquistar o primeiro título da temporada", disse a jogadora. "O nosso grupo está de parabéns porque é muito unido, comprometido e dedicado."

O Osasco não deu espaço para o Sesi, que disputou a decisão estadual pela primeira vez. De acordo com a capitã, o susto levado pelo time na semifinal contra o Pinheiros, em que a vaga foi decidida apenas no set desempate, fez o grupo se mobilizar. "Combinamos que temos que ficar ligadas o tempo inteiro e entrar para matar o adversário desde o início. Enquanto não fizermos o último ponto, não podemos relaxar. Foi o que fizemos nesta decisão. Estamos de parabéns", destacou Sheilla.

O técnico Talmo de Oliveira conformou-se com a excelente atuação do rival e elogiou o desempenho de sua equipe, que tem as campeãs olímpicas como a levantadora Dani Lins e a central Fabiana, capitã da seleção. "Não tivemos o domínio do jogo e as adversárias estavam mais entrosadas. Elas atacaram o tempo inteiro, jogando fechado, e não fomos eficientes em virar a partida. Elas tiveram o mérito da vitória e estão de parabéns. Nosso foco, agora, é a Superliga."

Do lado de Osasco, o técnico Luizomar de Moura comemorou seu quinto título estadual. "Estamos jogando duas competições simultâneas, temos duas atletas estrangeiras jovens que aceitaram o difícil desafio de jogarem longe de seus países", avaliou, referindo-se à contratação da italiana Bosetti e a sérvia Malagurski. "Nesse ano não éramos favoritos porque ainda estamos em formação e tem muita margem de crescimento. Vamos manter os pés no chão e continuar trabalhando."