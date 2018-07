Osasco deve pegar Bergamo na semi do Mundial de Clubes feminino de vôlei

O Sollys/Osasco deve enfrentar o Bergamo (ITA) na semifinal do Mundial de Clubes feminino de vôlei. Nesta sexta-feira, na competição disputada em Doha, no Catar, a equipe italiana superou o Kenya Prisons, do Quênia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/13 e 25/16.

O time italiano terminou a primeira fase na ponta do Grupo A e vão encarar o segundo da chave B, provavelmente a equipe paulista. As brasileiras só esperam por uma provável vitória do Fenerbahce (TUR) diante do Federbrau (THA) no próximo domingo.

As atuais campeãs da Superliga feminina, que acumulam uma vitória (sobre as tailandesas) e uma derrota (contra as turcas) no Mundial, devem entrar em quadra pela semi na segunda-feira. A decisão do torneio será na terça.