Osasco e Rexona-Sesc estreiam com vitórias no Mundial de Clubes no Japão

Finalistas da Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona-Sesc Rio e o Vôlei Nestlé Osasco estrearam com vitórias no Mundial de Clubes, no Japão, nesta terça-feira. As equipes brasileiras despontaram na liderança dos seus grupos, após os triunfos conquistados sobre times da casa, na cidade de Kobe.

Primeiro a entrar em quadra, o Vôlei Nestlé Osasco superou o NEC Red Rockets por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/17 e 25/19, ainda na madrugada (pelo horário de Brasília). Bia foi o destaque da partida ao marcar 16 pontos para o vice-campeão da Superliga. Tandara também foi bem, ao anotar 14, num jogo de raros sustos para o time paulista.

Campeã do Mundial em 2012, a equipe de Osasco entrou no torneio como convidado da organização. Agora divide a ponta do Grupo B com o Volero Zurich. O time suíço derrotou o atual bicampeão Eczacibasi, da Turquia, por 3 a 0 (25/22, 25/20 e 26/24), também nesta terça.

O Vôlei Nestlé Osasco volta à quadra ainda nesta terça, pelo horário de Brasília. Jogará às 22 horas contra o turco Eczacibasi. Depois duelará com o Volero Zurich, na noite de sexta-feira.

Depois da vitória da equipe de Osasco, foi a vez do Rexona-Sesc Rio fazer a sua parte. E venceu o anfitrião Hisamitsu Springs por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 20/25, 25/16 e 25/21. Monique e Drussyla anotaram 19 pontos cada e foram as maiores pontuadoras da partida. Pelo time japonês, Risa Shinnabe, Nana Iwasaka e Yuki Ishii marcaram 14 pontos cada.

O time comandado pelo técnico Bernardinho busca seu primeiro título na competição. E também divide a liderança da sua chave, o Grupo A. Isso porque, pela mesma rodada, o turco Vakifbank Istanbul derrotou o Dinamo Moscow, da Rússia, por 3 a 0 - 25/22, 25/19 e 25/18.