Osasco e Sesi decidem o Paulista Feminino de Vôlei

SÃO PAULO - De um lado, uma equipe dona de nove títulos estaduais. Do outro, uma em busca de conquista inédita. Osasco e Sesi se encontram hoje, às 14h, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, para decidir em jogo único o Paulista Feminino. A partida será transmitida pelo SporTV.

O Osasco, campeão paulista de maneira consecutiva entre 2001 e 2008, voltou a conquistar o título estadual no ano passado ao derrotar o Amil Campinas. O Sesi ficou na terceira colocação nos dois últimos campeonatos.

Os times enfrentaram semifinais duríssimas para chegar à decisão de hoje, e tiveram pouco tempo para descansar. Na sexta-feira, as duas equipes atuaram normalmente pela sexta rodada da Superliga.

O Osasco, que terminou a fase de classificação em terceiro lugar, sofreu para derrotar o Pinheiros. No primeiro jogo da série, vitória do time de Luizomar de Moura. No segundo, derrota para a equipe paulistana. Mas, no golden set, o elenco estrelado do Osasco – com destaque para Sheilla – garantiu a vitória na parcial de desempate.

Luizomar de Moura destacou a força das equipes finalistas e o sufoco que seu time passou na semifinal. “São dois grandes times, muito competitivos e com atletas que fazem a diferença”, avalia. “Vamos para esta decisão mais focados, especialmente após a difícil classificação diante do Pinheiros.”

Para chegar à sua primeira final do Paulista, o Sesi tirou do caminho o time de melhor campanha do campeonato: o Campinas, do técnico José Roberto Guimarães. Foram duas vitórias brigadas. As partidas marcaram o retorno da levantadora Dani Lins, campeã olímpica em Londre/2012, depois de um período de inatividade por causa de uma fratura por estresse.

“O Osasco tem uma equipe forte, competitiva e com um bom volume de jogo. Mas temos de pensar em fazer as coisas certas”, avaliou o técnico Talmo de Oliveira.