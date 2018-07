Osasco estreia com vitória na Superliga feminina

Atual campeão da Superliga feminina, o Sollys/Osasco estreou neste domingo com boa vitória no campeonato.

Jogando em casa, o time paulista superou o Brusque por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/17 e 25/20, em 1h05.

Natália foi o grande destaque da partida, com 16 pontos anotados.

"Apesar do cansaço, entramos em quadra dispostas e determinadas a vencer. E esse é o objetivo sempre", afirmou a atleta, que foi vice-campeã mundial com a seleção brasileira há duas semanas.

Ainda neste domingo, o Macaé Sports surpreendeu ao vencer o BMG/São Bernardo, fora de casa, por 3 sets a 2 (25/23, 23/25, 25/23, 22/25 e 15/10).

A estreia da Superliga feminina foi no sábado, com o triunfo do BMG/Mackenzie sobre o Banana Boat/Praia Clube também por 3 a 2 (26/24, 22/25, 20/25, 26/24 e 15/13).