Osasco estreia com vitória no Mundial de Clubes de vôlei

DOHA - Único representante do vôlei feminino brasileiro na disputa, o Osasco estreou com vitória no Mundial de Clubes. A equipe paulista enfrentou o Federbrau, da Tailândia, e ganhou por 3 sets a 0 (25/15, 26/24 e 30/28), em 1 hora e 14 minutos de jogo, nesta quarta-feira, em Doha, no Catar.

Com a vitória na estreia, o Osasco assumiu a liderança do Grupo A, que conta ainda com o Fenerbahçe, da Turquia, contra quem jogará nesta quinta-feira, novamente em Doha, para já garantir a sua classificação para as semifinais do Mundial.

Atual campeão da Superliga Feminina de vôlei, o Osasco conta com diversas jogadoras da seleção brasileira, como Jaqueline, Thaisa, Adenízia, Sassá, Natália e Camila Brait. No jogo desta quarta-feira, o destaque foi Natália, com 20 pontos.

Na outra chave do Mundial, o Mirador, da República Dominicana, abriu a disputa nesta quarta-feira com vitória sobre o Kenya Prisons, do Quênia, por 3 sets a 0 (25/20, 25/11 e 25/17). O Grupo B ainda conta com a participação do Bergamo, da Itália.