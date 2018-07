Osasco garante vaga na semifinal do Mundial de Clubes O Osasco encerrou sua participação na primeira fase do Mundial de Clubes na última quinta-feira, mas precisou esperar três dias para confirmar a sua classificação para a semifinal. Com a vitória do turco Fenerbahçe sobre o tailandês Federbrau por 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/23), neste domingo, em Doha, no Catar, a equipe brasileira ficou com a segunda vaga no Grupo A e avançou na competição do vôlei feminino.