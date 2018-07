Osasco leva susto, mas vence São Caetano de virada

O Sollys/Osasco levou um susto nesta quinta-feira. O atual campeão da Superliga feminina de vôlei saiu atrás no placar, diante do São Caetano, e precisou mostrar poder de reação para vencer por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/22, 25/04 e 25/20, fora de casa, no ABC paulista.

Com a vitória, o Osasco manteve o aproveitamento de 100% neste início de competição, com três triunfos em três jogos. Os visitantes contaram com grande desempenho no saque, com 11 pontos. A central Thaísa e a oposto Natália foram as maiores pontuadoras da partida, com 17 acertos cada para o Osasco.

Pelo São Caetano, a ponteira Dayse anotou 16. A equipe da casa sofreu sua segunda derrota nesta edição da Superliga. Na estreia, foi derrotada pela Unilever, atual vice-campeã da competição.

Na próxima rodada, o Osasco enfrentará o BMG/São Bernardo, diante de sua torcida, no sábado. Na sequência, a equipe do interior paulista viajará para o Catar, onde vai representar o Brasil no Mundial de Clubes, na semana que vem. Já o São Caetano terá pela frente o Pinheiros/Mackenzie, também no sábado, em casa.

Ainda nesta quinta, o Banana Boat/Praia Clube não teve problemas para superar o Pauta/São José por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/11 e 25/14, em Santa Catarina. Foi a primeira vitória do Praia Clube na competição. A equipe catarinense ainda não venceu nesta edição da Superliga.