Osasco mantém invencibilidade diante do Vôlei Amil na Superliga

SÃO PAULO - O Osasco manteve campanha 100% na Superliga Feminina com vitória por 3 sets a 1 sobre o Vôlei Amil, de Campinas, com parciais 25/23, 22/20, 17/21 e 21/17. Os dois times paulistas se enfrentaram na noite desta sexta-feira.

Com o resultado, válido pela nona rodada da competição nacional interclubes, o time de Osasco continua como o único que ainda não sofreu derrotas. A melhor em quadra, no entanto, foi a ponteira Tandara, do Vôlei Amil, que fez 23 pontos para a equipe treinada pelo técnico da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães.

Os dois times voltam às quadras na próxima terça-feira. O vencedor desta rodada pega o Uniara, de São Paulo, enquanto o time de Zé Roberto viaja para São Luis para jogar com o Maranhão Vôlei/Cemar.