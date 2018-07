Osasco perde do Fenerbahçe na decisão do Mundial

Com a vitória, o Fenerbahçe, da levantadora Fofão e da atacante Sokolova, confirmou o favoritismo e encerrou a competição de forma invicta. Na quinta-feira, a equipe turca já havia vencido o Osasco, também por 3 a 0, na primeira fase do Mundial.

Para assegurar o título, o time turco contou com grande atuação da russa Sokolova, responsável por 14 pontos, e com os seguidos erros da equipe brasileira. Foi assim no início do jogo, quando o Osasco falhou demais nos ataques e deixou as rivais abrirem vantagem no placar.

A equipe paulista voltou melhor no segundo set e ameaçou iniciar uma reação. Contudo, voltou a abusar dos erros e viu o Fenerbahce retomar a liderança do marcador. O roteiro se repetiu na terceira parcial. As brasileiras mostraram maior consistência no começo, mas deixaram as turcas crescerem jogo e confirmarem a vitória.

Na disputa do terceiro lugar, o Bergamo, da Itália, levou a melhor sobre o Mirador, República Dominicana, e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/08, 23/25, 25/08, 25/15.