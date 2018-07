Osasco perde para time turco no Mundial de Clubes de vôlei

DOHA - O Osasco perdeu para o Fenerbahçe por 3 sets a 0 (25/17, 25/23 e 25/16), nesta quinta-feira, em Doha, no Catar, pela primeira fase do Mundial de Clubes. Com isso, a equipe brasileira dependerá do resultado da última rodada, quando folga, para definir sua classificação para a semifinal da competição de vôlei feminino.

Osasco reconhece erros e elogia performance adversária

Na estreia do Mundial, o Osasco derrotou o Federbrau também por 3 sets a 0, em jogo disputado na quarta-feira. Assim, a equipe brasileira lidera o Grupo A com três pontos, um a mais do que o Fenerbahçe, que só fez uma partida até agora.

Diante desse cenário, o Osasco precisa agora torcer por uma vitória do turco Fenerbahçe sobre o tailandês Federbrau, em jogo que acontece apenas no domingo, pela última rodada do Grupo A, para ficar com uma das vagas na semifinal do Mundial.

No jogo desta quinta-feira, com 1 hora e 10 minutos de duração, o Fenerbahçe, que conta com o técnico José Roberto Guimarães e a levantadora Fofão, ganhou com certa tranquilidade. O destaque do Osasco foi novamente a ponteira Natália, com 18 pontos.

No outro grupo do Mundial, o italiano Bergamo estreou nesta quinta-feira com vitória sobre o Mirador por 3 sets a 0 (27/25, 25/12 e 25/22). Apesar da derrota, a equipe da República Dominicana lidera a chave, pois tinha vencido o queniano Kenya Prisons no dia anterior.

Assim, a definição dos dois classificados do Grupo B acontecerá nesta sexta-feira, quando o Bergamo enfrenta o Kenya Prisons, também em Doha, no Catar, pela última rodada da primeira fase.