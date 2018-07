Osasco reconhece erros e elogia performance adversária

Veja também:

Osasco perde para time turco no Mundial de Clubes de vôlei

Antes da derrota para o Fenerbahçe, o Osasco tinha vencido o tailandês Federbrau na estreia do campeonato. Assim, a equipe brasileira depende agora de uma vitória do time turco sobre o rival da Tailândia, em jogo marcado para domingo, pela última rodada do Grupo A, para conseguir a vaga nas semifinais.

"A gente espera estar nessa semifinal e que o aprendizado deste jogo (desta quinta-feira) seja colocado em prática", afirmou o técnico Luizomar de Moura, reforçando que espera que a derrota para o Fenerbahçe sirva de lição para o Osasco - "A equipe cometeu muitos erros e arriscou demais", avaliou ele.

"São duas coisas que precisam ser analisadas: primeiro, a grande partida do Fenerbahçe, que sacou muito bem e nos colocou em dificuldades; em segundo lugar, nós não conseguimos sair dessas dificuldades de uma maneira inteligente e não tivemos a paciência necessária para sair desta situação", disse Luizomar.

A levantadora Carol Albuquerque concordou com o treinador. "Hoje faltou tudo e acabou sendo um jogo de um time só. Nós esperávamos um jogo com um equilíbrio maior. Tudo começou pelo saque delas que não conseguimos passar, depois erramos demais no ataque e o nosso saque não conseguiu surtir o efeito que queríamos", afirmou a capitã do Osasco.