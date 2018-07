Osasco se recupera e vence Vôlei Amil por 3 sets a 0 na Superliga

SÃO PAULO - Osasco deixa a derrota para a Unilever para trás e se recupera na Superliga feminina de vôlei diante do Vôlei Amil com a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 28/26 e 25/23, nesta terça-feira. Para triunfar em Campinas, o time de Luizomar de Moura contou com ótima atuação da ponteira Fernanda Garay, que anotou 18 pontos.

"Estou muito feliz com a minha atuação e a da equipe. O 3 sets a 0 foi importante porque vínhamos de derrota. A tranquilidade pesou bastante para nossa vitória. Não podemos desistir, nosso objetivo é vencer e temos totais condições de brigar o tempo inteiro", disse a jogadora.

O resultado na primeira rodada do returno da Superliga levou o Sollys/Nestlé aos 24 pontos da tabela e deixou a equipe mais próxima dos líderes da competição. Já o Vôlei Amil continua na quarta posição, com 20 pontos.

Na próxima sexta-feira, o Osasco vai até São Bernardo para enfrentar o time da casa, às 21h, no ginásio do Baetão. Já o Vôlei Amil terá pela frente a líder Unilever (RJ) no sábado, às 10 horas, no Maracanãzinho.

Outros dois times concorrentes ao título venceram suas partidas com facilidade. A Unilever derrotou o São Cristovão Saúde/São Caetano por 3 sets a 0, parciais de 25/12, 25/14 e 25/16. E o Sesi-SP não teve dificuldades para bater o Pinheiros fora de casa por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 27/25 e 25/22, em 1h37. Tandara foi o grande destaque da partida, com 22 pontos.