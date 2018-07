Osasco toma liderança da Superliga do Praia Clube, de Uberlândia

O Sollys/Osasco é o novo líder da Superliga feminina. Na abertura da sexta rodada do primeiro turno, a equipe comandada por Luizomar de Moura derrotou o Praia Clube, de Uberlândia, por 25/22, 25/16 e 25/17. Osasco e Praia Clube disputaram um jogo a mais do que os demais participantes.

Osasco soma 15 pontos, contra 13 do vice-líder, o Praia Clube, que estacionou nos 13. A equipe do Triângulo Mineiro perdeu a invencibilidade na sexta-feira, quando foi derrotado no Tijuca Tênis Clube, no Rio, para o Unilever, por 3 a 2.

Reconhecida como a melhor jogadora da partida - o que lhe conferiu o Troféu Viva Vôlei, a ponteira Fernanda Garay enalteceu os méritos dos estrategistas da comissão técnica de Osasco, que souberam neutralizar os pontos fortes do time mineiro. "Sabíamos que ia ser difícil, nos preparamos bem para o jogo. A Herrera é um pilar do time delas e a gente se preparou pra parar ela. Graças a Deus conseguimos. A equipe jogou bem, deu o melhor".

Na avaliação de Jaqueline, maior pontuadora do jogo, com 14 pontos, Osasco está evoluindo na forma de lidar com os desfalques. "Graças a Deus o grupo está tomando consciência que estamos em dificuldades com os desfalques. Estamos ganhando mais ritmo de jogo. Mas até o final do ano vamos estar com o time completo. A Sheilla já está voltando, a Adenízia também. Daqui a pouco todo mundo vai estar bem para ajudar a equipe".