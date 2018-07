Osasco vence e fatura título inédito no Mundial de Vôlei

O título confirma o bom momento do Osasco, que em 2012 já havia conquistado a Superliga e o Sul-Americano. Para o Mundial, a equipe, que havia perdido a norte-americana Hooker, ainda se reforçou com Sheilla, que acabou sendo a principal destaque da decisão desta sexta, com 15 pontos.

Este foi apenas o terceiro título brasileiro na história do Mundial de Clubes, sendo o primeiro em 18 anos. Em 1991, a Sadia garantiu a primeira conquista para o País na competição, enquanto o Leite Moça, três anos depois, faturou a segunda.

A expectativa de equilíbrio na decisão desta sexta não se confirmou em quadra e o Osasco atropelou o Rabita Baku. Atual campeão mundial, o time do Azerbaijão não encontrou seu jogo, mesmo contando com nomes como a colombiana Madelaynne Montaño, principal pontuadora da equipe na partida, com 14 pontos.

Pelo lado brasileiro, além de Sheilla, Thaisa se destacou e conseguiu 14 pontos, enquanto a ponteira Jaqueline deixou a quadra com 12. Adenizia, Fabíola, Fernanda Garay, além da líbero Camila Brait, completaram a formação inicial do Osasco.

Na disputa do terceiro lugar, o Fenerbahçe, da Turquia, derrotou o Lancheras de Cataño, de Porto Rico, por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/17 e 25/17. Melhor para as brasileiras Paula Pequeno e Mari, que atuam no time turco e conseguiram a medalha de bronze.