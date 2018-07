Para Sada Cruzeiro, Vôlei Futuro tenta ganhar jogo no 'tapetão' com caso Michael

SÃO PAULO - A diretoria do Sada Cruzeiro declarou que a real intenção do Vôlei Futuro com a polêmica em torno do caso Michael é fazer com que a terceira partida da semifinal da Superliga masculina não aconteça em Contagem, cidade contígua a Belo Horizonte, onde os times jogarão na noite desta sexta-feira, às 20h30. Quem vencer, enfrenta o Sesi na final.

"As reclamações da direção do Vôlei Futuro sobre a decisão do STJD mostram que o real interesse dos dirigentes paulistas era evitar que o terceiro jogo fosse realizado em Contagem ou fazer com que o Sada Cruzeiro perdesse os pontos", declarou nesta sexta-feira a diretoria do clube mineiro, por meio de nota.

O Sada Cruzeiro foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em R$50 mil nesta quarta-feira, por causa do comportamento homofóbico da torcida do time mineiro que, repetidamente, chamou o central Michael, do Vôlei Futuro, de 'bicha' durante jogo da semifinal.

A diretoria do Sada Cruzeiro pretende recorrer da multa aplicada pelo STJD e justifica a decisão afirmando que "a torcida se expressa, nem sempre da maneira desejável, mas movida pelos costumes da sociedade em que vive".

