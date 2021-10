Patrocinadores do Minas pressionam equipe de vôlei após declarações homofóbicas de Maurício Souza

A Fiat, patrocinadora da equipe de vôlei do Minas, se manifestou nesta terça-feira sobre as recentes declarações homofóbicas do jogador Maurício Souza. O atleta, que também defende as cores da seleção brasileira e esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, criticou a editora DC Comics por lançar história com o personagem do Super-Homem se declarando bissexual.

"Estamos atentos aos últimos acontecimentos envolvendo o time de vôlei Fiat Minas Gerdau e o jogador Maurício Souza, e portanto, cobrando as medidas cabíveis, de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão", informou a montadora italiana por meio de suas páginas nas redes sociais.

"Assim, a Fiat repudia qualquer tipo de declaração que promova ódio, exclusão ou diminuição da pessoa humana e espera que a instituição tome as medidas cabíveis e necessárias no mais curto espaço de tempo possível", finaliza a nota.

A declaração de um dos patrocinadores do clube acende um sinal de alerta no Minas e provoca a instituição a tomar medidas mais drásticas para que não se prejudique ainda mais a imagem da equipe e tampouco fira as empresas que apoiam o time de vôlei. A Gerdau, que também tem seu nome associado ao time, se declarou em seguida, repudiando as distintas formas de preconceito.

"Repudiamos qualquer tipo de manifestação de cunho preconceituoso ou homofóbico. Já solicitamos a posição oficial do clube sobre as tratativas necessárias ao caso para adotar as medidas cabíveis, o mais breve possível. Reforçamos nosso compromisso com a diversidade e inclusão, um valor inegociável para a companhia", informou a companhia.

Nesta segunda-feira, o Minas Tênis Clube já havia se pronunciado sobre as falas do atleta e se posicionado de forma contrária a quaisquer manifestações homofóbicas.

"O Minas Tênis Clube está ciente do posicionamento público do atleta Maurício Souza, do Fiat/Gerdau/Minas. Todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. O clube é apartidário, apolítico e preocupa-se com a inclusão, diversidade e demais causas sociais", comentou em nota o clube.

Pelas redes sociais, Mauricio Souza havia criticado a editora DC: "Hoje em dia o certo é errado, e o errado é certo... Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias. 'Ah, é só um desenho, não é nada demais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu.

Após a manifestação de um dos patrocinadores do Minas, quem voltou a se manifestar foi Douglas Souza, colega de seleção brasileira de Maurício Souza: "Obrigado, Fiat, pelo posicionamento! Obrigado por entender que homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Esperamos mais novidades", publicou o jogador.

PESO DO PATROCINADOR

Grandes empresas estão cada vez mais preocupadas com os reflexos negativos que suas marcas pode ter ao estarem associadas a clubes, jogadores, programas de televisão, eventos e personalidades que tenham atitudes preconceituosas ou iniciativas questionadas pela opinião pública. As redes sociais são um termômetro para essas marcas e servem de parâmetro para novos posicionamentos.

No esporte, clubes e atletas são cada vez mais dependentes do apoio de seus patrocinadores, principalmente em momentos de crise, como o que vivemos com a pandemia do novo coronavírus. As empresas buscam indistintamente se posicionar contra o preconceito, seja ele de qualquer natureza. Este é um valor bastante apreciado pelos consumidores.

Situações semelhantes foram observadas em outros casos ligados ao futebol. A pressão dos patrocinadores e torcedores fez com que o Santos decidisse por suspender seu contrato com Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão por um estupro na Itália.

A transferência da Copa América da Colômbia e da Argentina para o Brasil também foi alvo de muitas críticas devido à situação da pandemia no País e a persistência em realizá-la levou a uma debandada de patrocinadores. Na CBF, após as denúncias de assédio moral e sexual contra o presidente Rogério Caboclo, levou a uma pressão sequencial de patrocinadores, que ameaçaram deixar de investir na entidade caso uma medida drástica não fosse tomada. Caboclo foi afastado do cargo por 21 meses e só poderá retomar o posto em 2023.