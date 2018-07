Paula Pequeno se apresenta ao Vôlei Futuro

A ponteira Paula Pequeno se apresentou nesta terça-feira ao Vôlei Futuro, de Araçatuba (SP). A atleta, cortada do Mundial feminino devido a uma lesão, vai continuar a recuperação nas estruturas do clube.

Paula está feliz com o retorno ao Brasil. Ela estava na Rússia desde 2009 e traz na bagagem a conquista do Campeonato Russo 2009/10. "Estou muito ansiosa para voltar, sou fominha mesmo, quero sempre jogar e sou assim desde que decidi o que era o voleibol na minha vida. A maneira como eu estou encarando esta contusão é muito positiva, pois estou propensa a passar por isso e esta situação se torna mais fácil para mim, cada vez respeito mais meu corpo", disse a jogadora, que já esteve no treino da equipe e conversou com suas novas colegas.

O técnico William Carvalho acredita que a contribuição de Paula para o Vôlei Futuro será muito maior do que o esperado. "Conversei com a Paula e ela está muito animada e focada na recuperação, mas não vamos nos precipitar para colocar a Paula em quadra. Ela está forte fisicamente, mas ainda não está apta para jogar uma partida inteira. O importante será esse dia a dia com o grupo, conhecendo as outras atletas e fortalecendo a equipe".

O Vôlei Futuro segue invicto no segundo turno do Campeonato Paulista. "As meninas estão jogando felizes, comprometidas, focadas, e isso é muito bom de se ver. Tem times que são campeões mas não são unidos, e aqui eu percebo que é e vai ser diferente", destacou Paula Pequeno.