Pedro Cunha e Ricardo tentam voltar ao pódio em Curitiba

CURITIBA - Ricardo e Pedro Cunha entram em quadra nesta sexta-feira, no Parque Barigui, em Curitiba, com sede de pódio. Nas últimas três etapas do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, a dupla só não ficou entre as três melhores em Campinas, há duas semanas. Pedro Cunha sentiu dores no joelho direito e eles não disputaram o terceiro lugar.

Livre do problema, Pedro tenta pegar carona na experiência do parceiro, vencedor da etapa paranaense em 2002, 2008 e 2011. Ele diz que está confiante em sua condição clínica para correr atrás das bolas no belo parque curitibano. "Em Campinas, senti um incômodo no joelho, conversei com o Ricardo e preferi segurar, poupar, para poder tratar e não prejudicar nossa dupla para as próximas etapas. Foi a melhor decisão. Menos mal que não foi nada, apenas uma dorzinha e pude treinar normalmente para este torneio. Estamos vivendo um momento muito bom, alcançando os resultados, agora é concentrar e entrar forte em quadra - afirmou Cunha.

No feminino, Juliana e Larissa (CE/PA), que disputam o penúltimo torneio em parceria, podem chegar ao tetracampeonato. Elas venceram em 2006, 2007 e 2008.