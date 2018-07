Pedro e Evandro são campeões e Brasil vence 3ª final contra os EUA em 2 dias

Em uma prévia do que pode acontecer no mês que vem, no Rio, Brasil e Estados Unidos fizeram três finais no vôlei neste fim de semana. E as três foram vencidas pelo Brasil. Depois dos títulos de Larissa/Talita na Suíça e da seleção feminina no Grand Prix, neste domingo Pedro Solberg e Evandro faturaram também eles o ouro no Major de Gstaad, último teste no Circuito Mundial de Vôlei de Praia antes dos Jogos Olímpicos Rio-2016.

Em um dia inspirado, os cariocas venceram a final contra a dupla formada por Nick Lucena e por Phill Dalhausser, campeão olímpico de 2008. O placar foi de 2 sets a 0 (24/22 e 21/16) para os brasileiros. Mais cedo, eles haviam atropelado os espanhóis Herrera/Gavira pela semifinal, também com 2 a 0 (21/13 e 21/18).

O título faz crescer bastante a moral de Pedro e Evandro, que não vinham fazendo boa temporada no Circuito Mundial. Na sequência de grandes torneios na Europa, foram eliminados nas oitavas de final tanto de Moscou (Rússia) quanto de Hamburgo (Alemanha), chegando às quartas, depois, em Olsztyn (Polônia) e Porec (Croácia).

Os brasileiros, que ganharam o bronze no Campeonato Mundial do ano passado, caíram no grupo mais parelho dos Jogos Olímpicos do Rio. O sorteio realizado no sábado a noite colocou eles no Grupo D, com Samoilovs/Smedins, da Letônia, Schalk/Saxton, do Canadá, e Diaz/Gonzalez, de Cuba.

Os letões formam uma das duplas mais fortes do Circuito Mundial, tendo ganhado o Grand Slam de Olsztyn (Polônia), há três semanas, e também o Open de Antalya (Turquia), em maio. Os canadenses fazem boa temporada e ficaram com o bronze no Major de Porec (Croácia), na semana passada. Os cubanos não disputam o Circuito Mundial, mas ficaram com o bronze no Pan de Toronto, no Canadá, no ano passado.