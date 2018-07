Pedro Solberg, do vôlei de praia, é pego no doping pela FIVB

RIO - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) comunicou nesta quarta-feira que o jogador de vôlei de praia Pedro Solberg foi pego no antidoping e está suspenso preventivamente. O jogador testou positivo para o esteroide exógeno 5a-androstane-3a,17b-diol na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial da modalidade.

O exame foi feito diretamente pela WADA (Agência Mundial Antidoping), no dia 30 de maio de 2011, e indicou a concentração da substância na ordem de 104.27 ng/ml no sangue do jogador.

Até pouco mais de uma semana, Pedro Solberg fazia dupla oficialmente com Pedro Cunha, mas vinha jogando com Ferramenta por conta de uma lesão de Cunha. A parceria foi desfeita, Solberg jogou com Ferramenta em Gstaad, na Suíça - torneio encerrado no final de semana -, mas já preparava nova dupla, em busca da vaga olímpica.

Na etapa da Polônia, que começa daqui a duas semanas, ele já planejava jogar com Ricardo. Dono de três medalhas olímpicas - uma de cada cor -, Ricardo seguiria atuando ao lado de Márcio na etapa de Moscou, que começa nesta quinta-feira, e depois abandonaria a parceria. Agora, pode ter que rever seus planos.

Filho da ex-jogadora Isabel e irmão de Maria Clara e Carol, nona melhor dupla do mundo, Pedro Solberg é atualmente o 15.º jogador mais bem posicionado no ranking mundial individual. No Circuito Mundial 2011, a dupla dele com Ferramenta é a 22.ª melhor posicionada, uma posição à cima da parceria dele com Pedro Cunha. Ricardo/Márcio é a quarta.

Em nota, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) afirmou esperar que o assunto seja resolvido da melhor maneira e que o Brasil possa contar com o atleta nas competições futuras.