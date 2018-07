Pedro Solberg/Guto e Carol Solberg/Maria Elisa avançam ao qualifying em Moscou

Os dois representantes brasileiros no qualifying da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia estão definidos. Nesta terça-feira, Pedro Solberg/Guto e Carol Solberg/Maria Elisa avançaram no country-cota do evento russo e agora vão lutar por uma vaga na chave principal da competição de nível três estrelas.

No country-cota masculino, Pedro Solberg e Guto superaram os compatriotas Vitor Felipe e George por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 16/21, 15/11, em 51 minutos. "É um jogo sempre difícil, complicado, já que qualquer time é bom para estar na fase de grupos do torneio. Estou feliz por termos vencido, mas chateado pelo Vitor e George, o country quota é sempre um duelo bem tenso", disse Pedro Solberg.

A disputa pela vaga no qualificatório feminino envolveu três duplas. No primeiro duelo, Carol Solberg e Maria Elisa bateram Josi e Lili por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, em 31 minutos. Depois, Carol Solberg e Maria superaram Elize Maia e Taiana, que ficaram de bye na primeira rodada, por 22/20 e 21/19, em 47 minutos.

O Brasil já tem três duplas garantidas na chave masculina em Moscou: Alison/Bruno Schmidt, Álvaro Filho/Saymon e Evandro/André. No torneio feminino Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas, Larissa/Talita e Rebecca/Ana Patrícia, que foram convidadas, vão participar do evento marcado para começar na quinta-feira.