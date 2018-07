Pelo Circuito Mundial, Juliana e Maria Elisa são vice em etapa chinesa

FUZHOU - As brasileiras Juliana e Maria Elisa foram vice-campeãs da primeira etapa da temporada 2014 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, elas perderam a decisão do Open de Fuzhou, na China, para as norte-americanas Walsh e Ross por 2 sets a 0, com parciais de 21//11 e 21/18.

Antes, nas semifinais, Juliana e Maria Elisa haviam vencido um duelo brasileiro. Elas bateram Maria Clara e Carol por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 13/21 e 15/10. Já Walsh e Ross se garantiram na decisão com um triunfo também em três sets, sobre as chinesas Xue e Xia, de virada, com parciais de 14/21, 21/15 e 15/11.

Na disputa do terceiro lugar, Maria Clara e Carol também perderam, dessa vez para Xue e Xia por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18. Assim, Juliana e Maria Elisa, que iniciaram a participação em Fuzhou ainda no qualifying, foram as únicas brasileiras a subirem ao pódio.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia será disputada na próxima semana. Xangai, na China, receberá, entre os dias 29 de abril e 4 de maio, o primeiro Grand Slam desta temporada.