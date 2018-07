Peru perde e Brasil conquista Sul-Americano de Vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei nem precisou entrar em quadra pela última rodada do Sul-Americano para se sagrar campeã na cidade de Ica, no Peru. Com a derrota das donas da casa para a Argentina por 3 sets a 1, neste sábado, no encerramento da quarta rodada, as comandadas de José Roberto Guimarães não podem mais ser ultrapassadas e, por isso, garantiram o 18.º troféu do País na história da competição.