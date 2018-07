Picada de aranha tira Hooker da rodada

SÃO PAULO - Uma picada de aranha colocou a norte-americana Destiny Hooker, de 1,95m, fora de combate. A oposto do Sollys/Nestlé, de Osasco, desfalcou a equipe no jogo desta terça-feira da Superliga, contra o Pinheiros.

A jogadora teve febre e sua participação no jogo foi vetada pela comissão técnica. "Queria estar no jogo de hoje, mas fui picada por uma aranha. Descobri que sou alérgica e por isso fiquei com um caroço enorme no meu antebraço direito", escreveu a jogadora no Twitter.

Felizmente para Osasco, a equipe não precisou muito dela. Mesmo com mais dificuldades, conseguiu superar o Pinheiros, fora de casa, por 3 a 1 (28/30, 25/21, 19/25, 20/25).

O Sollys ocupa a segunda colocação na Superliga, com 49 pontos, a quatro da Unilever. O Pinheiros está em nono, batalhando para se colocar entre os oito, aqueles que avançam aos play-offs. A equipe de São Paulo tem 16 pontos (cinco vitórias e 14 derrotas), e está a três do oitavo colocado, o BMG/São Bernardo (seis vitórias e 13 derrotas).