Pinheiros anuncia dispensas de Marcelinho e Rodrigão

O Pinheiros/Sky anunciou na quarta-feira a dispensa de duas das maiores estrelas de sua equipe: o levantador Marcelinho e o central Rodrigão. Os dois jogadores, que têm contrato até 2012, já foram comunicados que terão o vínculo rescindidos.

Marcelinho e Rodrigão foram contratados em 2009, juntamente com Giba e Gustavo, para formar um time vencedor. No entanto, a falta de resultados expressivos fez com que o clube tomasse a decisão de liberar os dois primeiros.

O problema é que, como já atuaram pelo Pinheiros/Sky na Superliga 2010/2011, Rodrigão e Marcelinho não poderão defender outra equipe caso o time paulista não autorize.

No mesmo dia em que dispensou Marcelinho e Rodrigão, o Pinheiros/Sky foi à quadra e venceu o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 1 pela Superliga, com parciais de 23/25, 2519, 25/23 e 25/11. Murilo foi o levantador titular e Silêncio como substituto de Rodrigão no meio de rede.