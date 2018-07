Pinheiros bate Campinas e vence 3ª seguida na Superliga

Foi a terceira vitória consecutiva do Pinheiros, que se manteve entre os primeiros colocados da tabela, com cinco triunfos em sete jogos. Já a equipe de Campinas apresenta situação inversa. Acumulou sua terceira derrota seguida e segue com uma campanha irregular na competição.

O líbero Polaco, do Pinheiros, foi eleito o melhor jogador da partida. O ponteiro Reffatti e o cental Rodrigão também se destacaram, ao marcarem nove pontos cada. O principal pontuador do jogo foi o ponteiro André, autor de 14 pontos para os donos da casa.

Ao fim da partida, o técnico Mauro Grasso elogiou a evolução do Pinheiros nas últimas partidas. "Melhoramos a virada [de bola] e a recepção. Com isso, ficamos mais tranquilos com a nossa parte defensiva em muitos momentos do jogo. Ainda precisamos melhorar o saque, mas já tivemos uma melhora. Isso é o importante, ter uma gradativa evolução a cada partida", afirmou.

Na próxima rodada, o Pinheiros, de Giba, Gustavo, Rodrigão e Marcelinho, terá pela frente o Vôlei Futuro, dos campeões mundiais Lucão, Leandro Vissotto e Mário Jr. e do campeão olímpico Ricardinho. O jogo será disputado no sábado, às 17 horas, em Araçatuba (SP). O Campinas enfrentará o Sesi no mesmo dia, novamente em casa.