Pinheiros bate São José e fatura 2.ª vitória na Superliga feminina

O Pinheiros/Mackenzie faturou sua segunda vitória na Superliga feminina de vôlei nesta quarta-feira, ao derrotar o Pauta/São José/SC por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/14 e 25/17, em 1h18min, em partida adiada da primeira rodada.

Apesar da vitória, o técnico Paulo Coco não ficou satisfeito com a atuação de sua equipe, que disputou apenas sua segunda partida - estava focado no Campeonato Paulista. "Precisamos aproveitar essa etapa para corrigir os defeitos do grupo e colocar todas as jogadoras em quadra buscando atingir o melhor de cada uma".

Um dos destaques da partida, Nati admitiu as falhas do Pinheiros nesta quarta. "Cometemos erros que não deveríamos, entramos no jogo esperando muito a reação das adversárias, mas com o tempo encaixamos os passes. Ainda estamos em tempo de acertar muitos detalhes, como melhorar a comunicação dentro de quadra e colocar mais energia nos jogos", analisou.

O Pinheiros voltará à quadra na próxima segunda-feira, diante do BMG/São Bernardo, no ABC paulista. O São José, que acumulou sua quarta derrota seguida, fará um confronto catarinense, contra o Brusque, no sábado, na casa do adversário.