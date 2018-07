Pinheiros conquista bronze na Superliga Masculina O Pinheiros/Sky conquistou nesta quarta-feira a medalha de bronze na Superliga Masculina de Vôlei. Na disputa do terceiro lugar, o time paulista derrotou Sada Cruzeiro por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/20, em apenas 1 hora e 8 minutos de jogo, no Ginásio Poliesportivo, em Itabira (MG). A final do torneio será no sábado, entre Cimed (SC) e Montes Claros (MG).