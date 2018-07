Pinheiros vence a sexta seguida na Superliga feminina de vôlei

SÃO PAULO - O Pinheiros/Mackenzie venceu o Banana Boat/Praia Clube por 3 sets a 1, de virada, acumulando o sexto triunfo seguido na Superliga feminina de vôlei 2010-11, após sete rodadas.

Com o resultado, o time paulista assumiu a vice-liderança do torneio, com 32 pontos. Já o time mineiro segue na luta pela classificação para os playoffs e se manteve na oitava posição.

A levantadora Fabíola saiu do banco de reservas do Pinheiros/Mackenzie para ser eleita a melhor do confronto. Já a central Natália Martins também teve uma atuação destacada e marcou 22 pontos sendo a maior pontuadora do duelo.