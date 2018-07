Pinheiros/Mackenzie e Vôlei Futuro abrem a rodada da Superliga

SÃO PAULO - Adversários diretos na classificação geral da Superliga feminina, Vôlei Futuro e Pinheiros/Mackenzie se enfrentarão, na abertura da sexta rodada do returno, nesta terça-feira, 22, às 21 horas.

O time de Araçatuba ocupa a terceira colocação na classificação geral, com 29 pontos, em 16 partidas, já a equipe da capital é a quarta colocada, com um ponto a menos e uma derrota a mais do que o rival. Se vencer, o Pinheiros/Mackenzie trocará de posição com o Vôlei Futuro e assumirá a terceira colocação.

Os dois times estão embalados por vitórias em casa na última rodada. O Vôlei Futuro superou o Pauta/São José (SC) por 3 sets a 0, enquanto o Pinheiros/Mackenzie passou pelo São Caetano (SP), por 3 sets a 1.

Para Paulo Coco, técnico do Pinheiros/Mackenzie, o momento das equipes é outro na Superliga. "Será um jogo diferente. O time deles cresceu bastante. Depois das três derrotas no turno, eles estão com uma boa sequência de resultados. A Joycinha está mais efetiva e a Fabiana está pontuando mais", destaca Paulo Coco.

Já para William, treinador do Vôlei Futuro, o confronto contra o Pinheiros/Mackenzie será o primeiro de uma seqüência complicada. "Este jogo marcará o começo de um série de partidas difíceis. Depois vamos enfrentar o Sollys/Osasco, a Unilever e o Macaé Sports. Todos fora de casa. Estamos num bom momento. Nosso time está crescendo e está confiante".