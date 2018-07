Polônia quer usar estádio para enfrentar Brasil no vôlei A Polônia tem uma ideia ousada para quando enfrentar o Brasil, em casa, pela Liga Mundial de Vôlei do ano que vem. Os poloneses querem transformar esse confronto no maior da história da competição. Para isso, estudam mandar a partida no Estádio Nacional de Varsóvia, com capacidade para quase 60 mil pessoas.