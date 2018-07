Polônia vence Finlândia e passa Brasil na Liga Mundial

Pelo novo formato de pontuação do vôlei, uma vitória por 3 sets a 2 vale apenas dois pontos para o vencedor, com o derrotado recebendo um. Já triunfos por 3 a 1 ou 3 a 0 dão três pontos para a equipe vitoriosa e nenhum para a derrotada.

Com isso, o Brasil foi a 23 pontos depois de vencer o Canadá. A Polônia chegou à mesma pontuação com os 3 a 0 sobre a Finlândia, ficando à frente da seleção brasileira porque venceu mais jogos - oito contra sete.

No sábado, também em Tampere, o Brasil joga contra a Finlândia e a Polônia mede forças com o Canadá. Depois, no domingo, o duelo entre brasileiros e poloneses deverá decidir o primeiro lugar do grupo e a classificação direta à fase final da Liga Mundial. Quem perder vai ter que esperar o encerramento das outras chaves, daqui a duas semanas, para saber se avança à fase final, na Bulgária, como um dos melhores segundos colocados.