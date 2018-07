Praia Clube desafia favoritismo da Unilever em Uberlândia

SÃO PAULO - Invicta há nove jogos e líder isolada da Superliga com apenas uma derrota, a Unilever encara nesta terça-feira um dos adversários que lhe impuseram maior resistência na competição: o Banana Boat/Praia Clube, que cumpre excelente campanha e ocupa a terceira colocação.

No primeiro turno, o time de Uberlândia foi um dos dois únicos que conseguiram levar o jogo com o Unilever ao tie-break. A equipe comandada pelo técnico Spenrcer Lee Christian Driessen Van Djik perdeu por 3 a 2, assim como o poderoso Sollys/Nestlé, de Osasco. O único time que derrotou as comandadas de Bernardinho foi o Usiminas/Minas.

"O Praia reúne técnica, talento, experiência e vontade de chegar. São quatro fatores muito importantes e o time vem se solidificando. Conta com excelentes jogadoras, entre elas a Monique e a Michelle; a central americana Danielle Scott, vice-campeã olímpica em Londres, e Arlene, uma líbero muito experiente", elogia o técnico Bernardinho. "Mesmo com a ausência da cubana Herrera, a equipe mineira tem conseguido grandes resultados. Precisamos jogar focados e com muita atenção".

A lídero Fabi também aguarda por dificuldades no Triângulo Mineiro. "É um time que tem totais condições de estar entre os primeiros. E estará jogando com o apoio de sua torcida, o que sempre é complicado para o adversário", diz.