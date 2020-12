Praia Clube encerra série de 3 derrotas e vence Sesi Bauru na Superliga Feminina

O Dentil/Praia Clube foi o principal destaques dos últimos jogos de 2020 da Superliga Feminina de Vôlei. Nesta terça-feira, o time de Uberlândia venceu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/19, fora de casa. Assim, encerrou uma sequência de três derrotas.

O triunfo levou o Praia aos 25 pontos, na terceira colocação, com 8 triunfos em 11 jogos. Está atrás do Itambé/Minas e do Osasco/São Cristóvão Saúde, ambos com 30 pontos, 10 vitórias e só uma derrota. Já o time de Bauru caiu para a quinta posição, com 20 pontos e 7 triunfos em 10 duelos.

Apesar da derrota, Polina Rahimova foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos para o time do interior paulista. E a holandesa Anne Buijs, do Praia, foi eleita a melhor jogadora da partida.

"Foi importante a atuação da equipe como um todo, principalmente o equilíbrio dos sistemas. Essa consistência nos dois sistemas fez com que a gente fizesse uma boa partida no dia de hoje, talvez a melhor desse início de Superliga. Mas ainda muita coisa para ajustar, muita coisa para evoluir, e vamos pensar nesse crescimento para o segundo turno", destacou o técnico do Praia, Paulo Coco.

A equipe de Bauru foi ultrapassada pelo Sesc RJ Flamengo, que chegou aos 20 pontos e leva vantagem nos critérios de desempate, com 7 triunfos em 9 jogos. Para isso, derrotou, no Paraná, o São José dos Pinhais/Aiel por 3 a 0, com parciais de 25/20, 26/24 e 25/9. Já o Curitiba Vôlei, em casa, ganhou em três sets do Brasília Vôlei, com parciais de 25/21, 25/17 e 25/19.

A Superliga prossegue no domingo, quando o Fluminense receberá o Brasília, às 19h30, no Rio. Na mesma cidade, no dia seguinte, às 19h, será a vez de o Flamengo duelar com o Sesi Bauru.