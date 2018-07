Praia Clube fica com o vice em torneio de vôlei na Suíça

BASILEIA - Em todo final de ano, na época de Natal e Réveillon, a Superliga Feminina de Vôlei tem um período de recesso. Nestes dias, acontece na Suíça o torneio Top Volley International, que reúne seis equipes de todo o mundo e sempre um deles é do Brasil. Em 2013, coube ao Praia Clube, de Uberlândia (MG), a incumbência de representar o País. E, assim como aconteceu com o Sesi (SP) no ano passado, volta com o vice-campeonato.

Neste domingo, na cidade da Basileia, o Praia Clube foi derrotado pelo Dínamo Krasnodar, da Rússia, por 3 sets a 1 - com parciais de 25/19, 25/17, 17/25 e 25/19. Antes, nas semifinais, disputadas no sábado, o time brasileiro havia ganhado do Volero Zurich, da Suíça. E na fase de grupos, ficou com a primeira colocação do Grupo B com vitórias sobre o RC Cannes, da França, e o Team Suisse, formado pelas melhores jogadoras do Campeonato Suíço.

O Top Volley International, na Suíça, é disputado desde 1989 e reúne sempre seis equipes. O Praia Clube perdeu a chance de aumentar para quatro o número de títulos de times brasileiros na competição. O Osasco (SP) já foi campeão em 2004 e o Rio de Janeiro conquistou a taça em duas oportunidades (2006 e 2009).