Praia Clube repatria Sassá e Marcelinho troca Minas pelo Sesi

SÃO PAULO - Depois de anunciar a contratação da oposta Tandara Caixeta (ex-Vôlei Amil) e do retorno da cubana Daymi Ramirez, o Banana Boat/Praia Clube continua se reforçando: o time de Uberlândia terá o reforço da ponteira Sassá na próxima temporada. Sassá, de 31 anos e campeã olímpica em 2008, passou o último ano na Polônia, onde defendeu o Dabrowa Gornicza.

Com o fim da temporada de clubes no domingo, quando foi disputada a decisão do Mundial Feminino, o mercado do vôlei se agita. Ainda entre as equipes femininas, a central Fabiana, capitã do Sesi, anunciou sua permanência na equipe paulistana para mais uma temporada. A jogadora tinha propostas para ir jogar no vôlei da Rússia.

Na versão masculina, o Sesi contratou o experiente levantador Marcelinho, que completará 40 anos em novembro. O jogador defendeu o Minas Tênis Clube nas últimas três temporadas - a equipe, aliás, perdeu o patrocínio da Vivo e, se não encontrar novo parceiro, terá uma equipe modesta para o ano que vem.

O Minas esperava contar com Marcelinho para mais uma temporada, mas o levantador decidiu aceitar a proposta do clube paulistano. "Torço para que (o Minas) encontre logo novos parceiros, empresas que invistam no clube que faz um dos melhores trabalhos de desenvolvimento do esporte no país", elogiou o levantador.

Sobre seu novo time, Marcelinho afirma que a expectativa é de brigar por títulos. "O Sesi tem um grupo fortíssimo, é uma equipe que conta com jogadores de alto nível. Vou reencontrar alguns amigos de seleção brasileira e esse vai ser mais um grande desafio na minha carreira."