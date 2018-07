Praia Clube vence Vôlei Nestlé e garante vaga na final da Superliga Feminina

O Dentil/Praia Clube, de Uberlândia, derrotou o Vôlei Nestlé, de Osasco, por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/16, 25/19 e 25/21 nesta sexta-feira, em casa, e garantiu vaga na final da Superliga Feminina de Vôlei. Com o resultado, o time anfitrião fechou a série melhor de cinco partidas em 3 a 2.

+ Presidente da Confederação Brasileira de Handebol é afastado do cargo

A decisão será uma reedição da temporada 2015/2016 e o Praia Clube terá a oportunidade de buscar a revanche contra o Sesc RJ, campeão daquele ano. Para avançar à final, a equipe carioca fez 3 a 0 na série contra o Camponesa/Minas na outra semifinal. O duelo que sacramentou a vaga aconteceu no último sábado e as atletas comandadas por Bernardinho venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/11, 21/25, 25/18 e 25/18.

A final acontecerá em duas partidas, marcadas para os dias 15 e 22 de abril, ambas às 10 horas. O primeiro duelo acontecerá no Rio e o segundo em Uberlândia. Em caso de uma vitória para cada equipe, a decisão será no golden set.

No duelo desta noite, a oposta norte-americana Nicole Fawcett foi eleita a melhor em quadra. Ela comandou a vitória de virada da equipe de Uberlândia que fez valer seu mando de quadra em todas as partidas. A equipe de Osasco também havia vencido os dois jogos em seu domínio.