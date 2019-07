Pré Olímpico Feminino de Vôlei: onde assistir, com quem o Brasil joga, ingressos e mais informações

Começa nesta quinta-feira o Pré-Olímpico Feminino de Vôlei, competição que a seleção brasileira comandada por José Roberto Guimarães tem grandes chances de já garantir sua classificação para os Jogos Olímpicos do Japão, em 2020. O torneio será curta e com sedes fixas.

O Estado apresenta um guia com as principais informações da competição, que pode definirá os primeiros classificados do Vôlei Feminino para a Olimpíada (Japão é o único já assegurado, por ser o país-sede).

QUANTO ACONTECE O PRÉ-OLÍMPICO?

A competição começa nesta quinta-feira e vai até sábado com um total de 36 jogos.

ONDE ASSISTIR AO TORNEIO?

Todos os jogos do Brasil vão passar na TV Globo e no SporTV 2, que também vai exibir alguns jogos de outros grupos.

QUAIS OS GRUPOS?

GRUPO A: Sérvia, Tailândia, Polônia e Porto Rico

GRUPO B: Alemanha, Turquia, China e República Checa

GRUPO C: Estados Unidos, Argentina, Bulgária e Casaquistão

GRUPO D: Brasil, Camarões, República Dominicana e Azerbaijão

GRUPO E: Rússia, Canadá, México e Coreia do Sul

GRUPO F: Itália, Holanda, Bélgica e Quênia

QUANDO O BRASIL JOGA?

1/8 (quinta-feira), às 14h15: Brasil x Camarões

2/8 (sexta), às 14h15: Brasil x Azerbaijão

3/8 (sábado), às 10h: Brasil x República Dominicana

QUAL O REGULAMENTO

São seis grupos com quatro seleções cada, que se enfrentarão em jogo único. O primeiro colocado de cada grupo está garantido na próxima Olimpíada.

E SE O BRASIL NÃO FOR LÍDER DO GRUPO?

A seleção brasileira, assim como todas as outras participantes do Pré-Olímpico, terá mais uma oportunidade de garantir a vaga em torneios continentais. São 12 seleções que vão para a Olímpiada. O Japão, anfitrião, seis seleções que saem do Pré-Olímpico e mais cinco definidos em torneios que serão realizados em cada um dos continentes.

Are you ready? The women’s Olympic Qualification Tournament starts this Thursday and the pool winners will secure a spot at #Tokyo2020! For full info, go to https://t.co/Gy79ZO6UnX.#FIVBOQT #Volleyball pic.twitter.com/zqG02tqI7u — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 31, 2019

ONDE SERÁ O PRÉ-OLÍMPICO?

Os jogos do grupo do Brasil serão disputados na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, Minas Gerais. Outras cinco sedes receberão as partidas dos outros grupos: Ningbo - China (Grupo B), Shreveport-Bossier - Estados Unidos (Grupo C), Catania-Itália (Grupo F)), Breslávia - Polônia (Grupo A) e Kaliningrado -rússia (Grupo E).

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos para os jogos do Brasil na quinta e sexta-feira custarão R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. No sábado, dia 3, o valor dobrará e a inteira custará R$ 80 e a meia R$ 40. Clientes Ourocard terão direito a 25% de desconto em todos os ingressos e os clientes Ourocard Elo terão direito a 50% de desconto. Sócios do Praia Clube (equipe de Uberlândia) terão direito a compra nos valores da meia-entrada, com apresentação do comprovante do clube na entrada do ginásio.