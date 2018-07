Primeira rodada da semifinal da Superliga tem destaque cubano

SÃO PAULO - Na primeira rodada da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei, o astro não foi nenhum dos jogadores que hoje compõem a seleção brasileira. Eleito o melhor da rodada, o cubano Leal, ponteiro do Sada Cruzeiro teve o segundo saque mais eficiente, a terceira recepção, a quarta defesa e o 10.º melhor ataque.

O Sada Cruzeiro (MG) venceu o Sesi-SP por 3 sets a 0 e saiu em vantagem na série melhor de três jogos. Além de Leal, o time mineiro ainda teve boas atuações de outros jogadores para garantir a vitória. O oposto Wallace teve o melhor ataque da rodada, o líbero Serginho foi o mais eficiente entre os atletas da sua posição e ainda teve a melhor defesa.

O outro jogo, entre RJX (RJ) e Vivo/Minas (MG) foi mais equilibrado, com vitória do time carioca somente no tie break. O RJX teve o central Riad como melhor bloqueio da rodada e a Vivo/Minas contou com a ajuda do tcheco Filip, maior pontuador dos dois jogos, com 26 acertos.

Confira a lista dos melhores da primeira rodada da semifinal:

MELHOR JOGADOR - Leal (Sada Cruzeiro), 2º Saque, 3º Recepção, 4º Defesa e 10º Ataque

MAIOR PONTUADOR - Filip (Vivo/Minas), com 26 pontos

MELHORES

ATAQUE - Wallace (Sada Cruzeiro)

BLOQUEIO - Riad (RJX)

SAQUE - Lucarelli (Vivo/Minas)

DEFESA - Serginho (Sada Cruzeiro)

LEVANTAMENTO - William Arjona (Sada Cruzeiro)

RECEPÇÃO - Serginho (Sesi-SP)

LÍBERO - Serginho (Sada Cruzeiro)