Quartas de final da Superliga Feminina começam na sexta-feira

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela das quartas de final da Superliga Feminina. A fase de classificação, encerrada na semana passada, definiu os oito times classificados para os playoffs. O jogo de abertura será na sexta-feira, às 21h30, entre o líder Rexona-Ades, atual campeão nacional, e o São Cristóvão Saúde/São Caetano, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano.

Na última rodada da etapa classificatória, o time do técnico Bernardinho defendeu a liderança com o Sesi - o duelo entre as equipes definiu a temporada passada. E o Rexona-Ades perdeu a invencibilidade no torneio, após 23 vitórias seguidas, ao ser derrotado em uma batalha de quase três horas de duração por 3 sets a 2 (26/24, 29/27, 20/25, 20/25 e 15/9).

“Foi uma partida difícil, com uma marcação muito boa da outra equipe e isso dificultou muito o nosso jogo. Daqui para frente temos que diminuir a quantidade de erros, porque sabemos que ainda tem muita coisa pela frente”, afirmou a levantadora Fofão.

O Sesi, de Talmo de Oliveira, foi o segundo melhor time da primeira fase, com 21 vitórias em 24 jogos. Será a última equipe a estrear nas quartas de final, contra o Brasília Vôlei, domingo, às 12h30, no Ginásio da Vila Leopoldina. As outras duas partidas serão realizadas no sábado. Em Uberlândia, o duelo mineiro entre Dentil/Praia Clube e Camponesa/Minas reúne o quarto e o quinto colocados, às 13 horas. Na sequência, às 15h30, o Molico/Osasco, terceiro melhor time da fase classificatória, recebe o Pinheiros, no Ginásio José Liberatti.

A segunda rodada já começa na segunda-feira e termina na quarta, com a realização da terceira e última partida da série, se necessária, entre os dias 27 (sexta-feira) e 28 (sábado).